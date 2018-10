Päivän lehti 1.11.2018

Tyylitietoinen HBO-sarja kuvaa vanhan ja uuden kulttuurin törmäyksiä Varsovassa kokaiinidiilerin näkökulmasta

HBO on viime vuosina tarjonnut kurkistuksia myös itäisen Euroopan draamatarjontaan. Puolalainen Blinded by the Lights on näistä sarjoista uusin. Kuusiosainen sarja kertoo kokaiinidiileristä, joka kuljeksii Varsovassa enimmäkseen yöaikaan ja kohtaa sekä asiakkaitaan että huumebisneksen roistoja.