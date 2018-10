”Taikasienten” tehoa masennuslääkkeenä aletaan kokeilla kansainvälisessä tutkimuksessa – myös Helsingissä, jos lupa heltiää

Päivän lehti 1.11.2018

”Taikasienten” tehoa masennuslääkkeenä aletaan kokeilla kansainvälisessä tutkimuksessa – myös Helsingissä, jos

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on alkamassa historiallinen tutkimushanke, jonka tarkoitus on viimein selvittää, onko psykedeelisistä aineista apua vaikean masennuksen hoidossa. Suomalainen ryhmä on hankkeessa mukana, jos lupa eettiseltä lautakunnalta heltiää kahden kieltävän päätöksen jälkeen.