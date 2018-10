Päivän lehti 1.11.2018

Ehkä suhtautumisemme mielenterveyteen muuttuu viimeinkin terveeksi

Olen Maija ja minulla on mielenterveyden ongelma. Olen onnekas, ongelmani on höyhensarjaa, pelkkä unihäiriö. Tulevaisuudestahan ei kukaan tiedä, mutta elämääni on osunut paljon viallista päätäni suojaavaa. En tietenkään voi verrata itseäni vakavasti sairastuneeseen, en ilkeä. Olen kuten muut.