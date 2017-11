Päivän lehti 1.12.2017

Perjantain elokuvia

(Suomi 1950) Keisari Aleksanteri I (Leif Wager) iski silmänsä hovineiti Ulrika Möllersvärdiin (Eila Peitsalo). Toivo Särkkä ohjasi Mika Waltarin vuonna 1944 ilmestyneestä samannimisestä romaanista historiallisen draaman. (K7) TV1 klo 13.20(USA 2013) Kaaharikamut (mm. Vin Diesel) jahtaavat entistä brittisotilasta testosteronia roiskivan toimintaelokuvasarjan kuudennessa osassa, jonka on ohjannut Justin Lin. (K12) TV5 klo 21.00(USA 2013) Coenin veljesten tragikomedia seuraa folkmuusikko Llewyn Davisin (Oscar Isaac) epätoivoista säheltämistä viikon ajan vuonna 1961. Teos on kuvattu tunnelmallisen pehmeissä sävyissä. (K12) Teema klo 21.00(USA 2003) Patty Jenkins debytoi tositapahtumiin perustuvalla draamalla, jossa suomalaissukuisesta jenkkiprostituoidusta Aileen Wuornosista (1956–2002) (häikäisevän hyvä Charlize Theron) tulee sarjamurhaaja. (K16) Ava klo 22.00(USA 2003) Aseteollisuutta vastaan nostetun oikeusjutun valamiehet (mm. John Cusack) joutuvat pelinappuloiksi. Kuka huijaa ketä Gary Flederin oikeusalidraamassa, joka perustuu John Grishamin vuonna 1996 ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin? (K12) Sub klo 21.00(USA 2010) Ex-työnantajansa tappolistalle joutuneet eläköityneet CIA-agentit (mm. itseironinen Bruce Willis) panevat kovan kovaa vastaan Robert Schwentken toimintakomediassa, joka perustuu samannimiseen sarjakuvaan. (K12) Nelonen klo 22.00(USA 1997) Sylvester Stallone tekee yhden uransa parhaista rooleista James Mangoldin rikoselokuvassa sheriffinä, joka törmää korruptioon. (K16) MTV3 klo 22.35(USA 1986) Opiskelija (Charlie Sheen) lähtee vuonna 1967 vapaaehtoisena Vietnamin sotaan. Oliver Stonen sotaelokuva ei anna mairittelevaa kuvaa amerikkalaissotilaista, vaan keskittyy heidän tekemiinsä sotarikoksiin. Siviilejä kidutetaan ja tapetaan, kyliä poltetaan ja raiskaus on sodankäynnin väline. Samalla kritisoidaan Yhdysvaltojen hallitusta, joka lähetti sotaan tapettaviksi erityisesti köyhiä ja kouluttamattomia syrjäytyneitä. (K16) Nelonen klo 0.15