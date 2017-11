Päivän lehti 1.12.2017

Miksi minä olen minä? Miten metrotunneli kaivetaan?

Miten metron kokoisen tunnelin kaivaminen onnistuu?

Miksi syksyllä sataa niin paljon?

Miksi minä olen minä?

Kuinka monta paloautoa tarvitaan sammuttamaan tulivuori?

Kuinka monta vuotta vanha Suomi on?

teko kallioon ei onnistu kaivamalla. Vahvinkaan kaivuri ei pysty sellaiseen. Skandinaavista kalliota on puhkaistava poraamalla ja räjäyttämällä.Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kallioperä on lujempaa kuin suuressa osassa muuta maailmaa. Siksi metron kokoisen tunnelin tekeminen on täällä helpompaa.Muualla Euroopassa ja maailmalla metrotunnelien katto voi romahtaa yleensä helpommin. Siellä metrotunnelit porataan yleensä pyöreän muotoisiksi ja niihin asennetaan heti tukevat seinät. Tällainen tekeminen on hitaampaa ja kalliimpaa.Aluksi porataan noin viisi metriä pitkiä reikiä. Sitten noihin tunnelin suuntaisiin reikiin työnnetään räjähdysaineita.Tunnelin reunoihin ja kattoon laitetaan vähemmän räjähteitä, jotta kallio ei rikkoudu liikaa.Sitten kaikki työntekijät poistuvat lähistöltä, ja reiät räjäytetään peräkkäin suunnitellussa järjestyksessä. Kuuluu ukkosta muistuttava jyrinä, ja kallio hajoaa lohkareiksi tunnelin pohjalle.Räjäytetty tunnelipätkä tuuletetaan ja lohkareet lastataan työkoneilla kuorma-autoihin ja kuljetetaan pois.Sitten tunnelin pinnat tarkastetaan ja ne lujitetaan kalliopulteilla, jotka muistuttavat isoja nauloja.Tarvittaessa kallion rakoja tiivistetään sementillä. Tunnelin kattoon ja usein myös seinien pintaan ruiskutetaan luja betonikerros, jolloin tunnelista tulee valoisa ja turvallinen.Päivässä tunnelia saadaan yleensä tehdyksi 5­–15 metriä.sataa tosiaan paljon, mutta ei määrällisesti niin paljon kuin kesällä. Sadepäiviä on oikeasti eniten talvella.Syksy kuitenkin tuntuu hyvin sateiselta. Tämä johtuu siitä, että kesällä sateet tulevat lyhyinä ja voimakkaina ryöpsähdyksinä. Syksyllä sateet kestävät kauemmin, mutta vettä tulee selvästi vähemmän. Talvella sateet ovat syksyäkin­ kuivempia.Syksyllä sataa määrällisesti vähemmän kuin kesällä, koska ilma ei ole silloin niin lämmintä. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän siinä on yleensä vesihöyryä, joka voi tiivistyä vesi­pisaroiksi ja sateeksi.Talvella on eniten sadepäiviä, koska silloin Suomen yli liikkuu eniten niin sanottuja matala­paineita. Matalapaineessa maan pintakerroksien päällä oleva ilma nousee. Tällöin ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy ja alkaa sataa. Matalapaineet tuovat yleensä pitempään kestäviä sateita.on minuus, koska olet tietoinen ajatuksistasi ja tunteistasi. Voit myös suunnitella huomista sekä muistella mennyttä. Eroat näin esimerkiksi kivistä ja katkaravuista.Sinusta on ehkä otettu valo­kuva, jossa naurat ihan pienenä. Olet sama henkilö kuin kuvan lapsi, koska sinun ja menneisyydessä eläneen lapsen ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa. Muistat ehkä vielä, mikä kuvaa ottaessa nauratti.Sinun tunteistasi ja ajatuksistasi voidaan kertoa tarina, jonka juuret juontuvat kuvan kolme­vuotiaan kokemuksiin.Et ole samanlainen kuin muut ihmiset. Sinusta tekevät juuri sinut esimerkiksi asiat, jotka ovat sinulle erityisen tärkeitä. Ehkä sinä olet juuri sellainen tyyppi, joka tykkää laulamisesta, leikkipuiston vasemmanpuoleisesta keinusta ja kastemadoista, ja haluat olla reilu kaikille ja leikkiä viereisen talon pojan kanssa. Saatan arvata myös vähän väärin, koska en tunne sinua.Siihen millainen olet, vaikuttavat elinpiirisi ihmiset ja olosuhteet sekä synnynnäiset ominaisuutesi. Minuuteen kuuluu myös se, että voit vaikuttaa siihen, millainen sinusta tulee isona.sammuttaminen paloautojen vedellä olisi mahdoton urakka.Suurin osa maapallon tuli­vuorista purkautuu veden alla. Meriveden suuri paine estää laavan räjähdyksen. Vesi jäähdyttää laavan muodostumiksi, joita sanotaan tyynylaavaksi. Edes suuren valtameren vesimäärä ei kuitenkaan pysty sammuttamaan itse tulivuorenpurkausta.Jos vettä lisättäisiin ilmaan purkautuvaan tulivuoreen, syntyisi todennäköisesti voimakas ja vaarallinen räjähdys. Vesi nimittäin höyrystyisi valtavan nopeasti vuoren tulikuumassa laavassa.Tulivuoren laavavirtaa voidaan kuitenkin yrittää ohjata veden avulla. Vuonna 1973 Islannin tulivuorenpurkauksen aikana merivettä suihkutettiin laavaan, jotta Vestmannaeyjarin kaupungin satama saatiin pelastettua.Viisi kuukautta kestäneen suihkutuksen aikana kului arviolta yli 6 200 miljoonaa litraa vettä. Se on lähes 2,5 miljoonaa paloautollista vettä, jos yhden paloauton säiliön tilavuus on normaali 2 500 litraa.selvää vastausta ei ole Suomen iän voi laskea monella tavalla.Itsenäisenä valtiona Suomi täyttää juuri nyt sata vuotta. Mutta jo kauan sitä ennen oli puhuttu Suomesta ja suomalaisista.Vuodesta 1809 vuoteen 1917 Suomi oli osa Venäjän valtakuntaa, mutta sillä oli itsehallinto eli autonomia. Jos lasketaan Suomen ikä autonomian alusta, Suomi onkin 208-vuotias.Jo ennen autonomiaa Suomen aluetta tai sen osia on kutsuttu Suomeksi. Vuonna 1100 puhuttiin jo Suomesta (muilla kielillä Finland), vaikka usein tarkoitettiin nykyisen Turun seutua, nykyistä Varsinais-Suomea.Koska Suomi on mainittu kirjoituksissa noin tuhannen vuoden ajan, voisi ehkä sanoa, että Suomi on tuhat vuotta vanha.Suomea voi ajatella myös maa-alueena. Silloin voisi ajatella, että Suomi syntyi noin 11 500 vuotta sitten. Silloin jääkausi päättyi, paksu jäätikkö suli pois ja nykyisen mallinen Suomen alue tuli näkyviin jään ja sulavan veden alta.