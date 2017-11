Päivän lehti 1.12.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Ampumahiihto

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hiihtosuunnistus

Jääkiekko

Keilailu

Koripallo

Purjehdus

Ringette

Tv-urheilua

Rahapelejä

Ruotsi: Maailmancup:Miesten normaalimatka, 20 km: 1) Johannes Thingnes Bö Norja 53.24,5 (0 sakkominuuttia), 2) Quentin Fillon Maillet Ranska jäljessä 2.01,0 (0), 3) Martin Fourcade Ranska –2.14,3 (2), 4) Julian Eberhard Itävalta –2.17,5 (1), 5) Anton Babikov Venäjä –2.20,7 (0), 6) Lukas Hofer Italia –2.30,1 (2), ...suomalaiset: 51) Olli Hiidensalo –7.03,4 (2), 84) Tuomas Grönman –9.43,1 (2), 89) Tero Seppälä –10.13,7 (6).Seuraava kilpailu: 1.12. naisten pikamatka 7,5 km., Australia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 959 000 euroa:Tilanne 1/4 pelikierroksen jälkeen, par 72:66 lyöntiä (6 lyöntiä alle par-tuloksen): Jordan Zunic Australia, Adam Bland Australia.70 (–2): Kim Koivu Suomi, jaettu 27:s.71 (–1): Mikko Ilonen Suomi, jaettu 41:s.Maailmancup, pitkän matkan kilpailut:Naiset: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 1.37.08, 2) Maria Ketskina Venäjä 1.38.03, 3) Alena Trapetznikova Venäjä 1.43.00, 6) Marjut Turunen Suomi 1.44.49,... 11) Milka Reponen Suomi 1.50.02,... 14) Liisa Nenonen Suomi 1.54.12, 15) Sanna Pusa Suomi 1.56.03, 16) Tuuli Suutari Suomi 1.58.04, 17) Mirka Suutari Suomi 2.02.42.Miehet: 1) Andrei Lamov Venäjä 1.40.23, 2) Gion Schnyder Sveitsi 1.40.58, 3) Martin Hammerberg Ruotsi 1.41.07,... 8) Jyri Uusitalo Suomi 1.42.38,... 12) Tero Linnainmaa Suomi 1.43.49,... 14) Janne Häkkinen Suomi 1.45.11, 15) Misa Tuomala Suomi 1.45.23,... 18) Ville-Petteri Saarela Suomi 1.47.07,... 21) Tuomas Kotro Suomi 1.49.01, 22) Eevert Toivonen Suomi 1.51.50,... 32) Anssi Koirikivi Suomi 2.04.12.Boston–Tampa Bay 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)B: Tuukka Rask 19/21 torjuntaa.Montreal–Ottawa 2–1 (0–1, 2–1, 0–0)St. Louis–Anaheim 2–3 (0–1, 0–2, 2–0)Colorado–Winnipeg ja. 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)Traktor–Torpedo 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)Avtomobilist–Severstal 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)Metallurg Mg–Spartak 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)M: Oskar Osala 1+0, S: Ville Lajunen 0+1.Lada–Riian Dinamo vl. 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0)MM-kilpailut:Naisten trio, tilanne 3 x 6 sarjaa, tilanne 3 x 3 sarjan jälkeen: 1) Indonesia 1963, 2) USA 1910, 3) Saksa 1904,...12) Suomi (Marjo Hirvonen, Eliisa Hiltunen, Sanna Pasanen) 1814,...42) Suomi (Petra Eriksson-Sola, Elice Piksilä, Heidi Manninen) 1609.Miesten trio, tilanne 3 x 6 sarjaa, tilanne 3 x 3 sarjan jälkeen: 1) Japani 2018, 2) Etelä-Korea 1957, 3) Ruotsi 1946,... 19) Suomi (Joonas Jähi, Petteri Salonen, Niko Oksanen) 1826,...28) Suomi (Juhani Tonteri, Jari Ratia, Osku Palermaa) 1796.Naisten all events 15/24 sarjaa: 1) Mai Ginge Jensen Tanska 3189,...63) Heidi Manninen Suomi 2939,...88) Sanna Pasa­nen Suomi 2868,...90) Petra Eriksson-Sola Suomi 2845,...97) Eliisa Hiltunen Suomi 2818,...109) Marjo Hirvonen Suomi 2760,...126) Elice Piksilä Suomi 2692.Miesten all events 15/24 sarjaa: 1) Hao-Ming Wu Taiwan 3284,...37) Niko Oksanen Suomi 3067,...60) Juhani Tonteri 3017,...104) Joonas Jähi Suomi 2930,...116) Jari Ratia Suomi 2902.Orlando–Oklahoma City 121–108, Detroit–Phoenix 131–107, Philadelphia–Washington 118–113, New York–Miami 115–86, Toronto–Charlotte 126–113, New Orleans–Minnesota 102–120, Houston–Indiana 118–97, San Antonio–Memphis 104–95, Dallas–Brooklyn 104–109, Los Angeles Lakers–Golden State ja. 123–127.purjehdusmaajoukkue Sailing Team Finland 2018:Tuula Tenkanen, Laser radialMonika Mikkola, Laser radialTuuli Petäjä-Sirén, RS:XKaarle Tapper, Laser standardTapio Nirkko, FinnjollaOskari Muhonen, FinnjollaNoora Ruskola & Mikaela Wulff, 49er FXSinem Kurtbay & Janne Järvinen, Nacra17Niko Salomaa, 2.4mRMaajoukkueen haastajaryhmässä jatkavat Mikael Hyryläinen Finnjolla, Victor Silén ja Christoffer Silén 49er, Aleksi Tapper Laser standard sekä Nooa Laukkanen Laser standard., Kanada:MM-kisoihin valmistava ottelu: Suomen alle 21-vuotiaat–Kanadan alle 21-vuotiaat 1–10 (0–3, 1–0, 0–2, 0–4).Suomen maali: Henna Mantere.17.00 Jalkapallon MM 2018 -lohkoarvonta18.45 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Östersund03.00 NBA: Oklahoma City-Minnesota18.30 Liiga: HPK-Tappara19.00 Ravit: Toto4, Turku19.45 Alppihiihdon mc: Super-G M, Beaver Creek21.30 Alppihiihdon mc: Syöksy N, Lake Louise19.30 PGA Tour: Hero World Challenge16.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Nizhny Tagil18.45 Ampumahiihdon mc: N 7,5 km, Östersund20.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Beaver Creek21.30 Alppihiihdon mc: Syöksy N, Lake Louise23.00 Ratsastus: Longines Masters, Pariisi13.30 ja 20.15 FIA WTCC: Qatar19.30 Serie A: Roma-Spal21.45 Serie A: Napoli-Juventus22.00 La Liga: Málaga-Levante19.00 Koripallon Euroliiga: TsSKA Moskova-Barcelona21.45 Championship: Leeds-Aston Villa02.35 NHL: Florida-San Jose03.05 NHL: St. Louis-Los Angeles03.05 NHL: Winnipeg-Vegas02.05 NHL: NY Rangers-Carolina08.30 ja 12.30 European Tour: Mauritius Open04.30 European Tour: Australian PGA ChampionshipPäiväarvonta (30.11.): 3, 7, 8, 9, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 31, 37, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 64, Kunkkunumero: 54Ilta-arvonta (30.11.): 7, 9, 16, 19, 21, 23, 29, 35, 38, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 61, 64, 65, 66, Kunkkunumero: 29