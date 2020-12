Päivän lehti 1.12.2020

Maanantain tulospörssissä muun muassa golfia, jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa ja keskeisimpiä rahapelejä

Amerikkalainen jalkapallo NFL: Atlanta–Las Vegas 43–6, Buffalo–Los Angeles Chargers 27–17, Miami–New York Jets 20–3, Tennessee–Indianapolis 45–26, Cleveland–Jacksonville 27–25, New York Giants–Cincinnati 19–17, Minnesota–Carolina 28–27, New England–Arizona 20–17, New Orleans–Denver 31–3, San Francis