Päivän lehti 2.1.2018

Työttömästä on tehtävä Asiakas isolla A-kirjaimella

Te-toimistojen toimintakulttuuria pitää muuttaa. Työttömästä on tehtävä Asiakas isolla A-kirjaimella. Työttömän työttömyys on yhteinen ongelma, ja viranhaltijan on tehtävä kaikkensa ongelman ratkaisemiseksi. Nyt tuntuu siltä, että työtöntä lähestytään vain lain lähtökohdista.