Päivän lehti 2.2.2019

Pentti Nikula, 80, onnistui toteuttamaan lapsuuden haaveensa – hänestä tuli maailman paras

Vääksyläisen rivitalon pihalumet on jämptisti kolattu. Autokatoksessa on voimistelurenkaat, joiden kädensijoista huomaa että niitä on paljon käytetty. Oven avaa keskimittainen jäntevä mies, ja kädenpuristus on voimakas.