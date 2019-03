Päivän lehti 2.3.2019

Lauantain tv-elokuvia

In a World... ★★★★ (USA 2013) Ääninäyttelijä (esikoisohjaaja Lake Bell) kilpailee ensimmäisenä naisena elokuvatrailerin ääniroolista, sillä hommiin on aiemmin kelpuutettu vain miehiä. Indiesatiiri on feministinen. (K7) Frii klo 16.