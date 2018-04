Facebook tuntee käyttäjänsä niin hyvin, että se tietää, ketkä suomalaiset ovat kiinnostuneita mustikkapiirakasta – ”Mainostajat eivät enää vain huuda maailmalle ja odota parasta”

Päivän lehti 2.4.2018

Facebook tuntee käyttäjänsä niin hyvin, että se tietää, ketkä suomalaiset ovat kiinnostuneita mustikkapiirakas

Yhteisöpalvelu Facebookin tiedossa on 64 000 yli 18-vuotiasta suomalaista, joilla on alle viisivuotiaita lapsia. Facebookin datasta on mahdollista löytää 4 900 täysi-ikäistä suomalaista, jotka ovat kiinnostuneet mustikkapiirakasta.