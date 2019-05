Päivän lehti 2.5.2019

Puolueet vilkuilevat ympärilleen, joten vapusta tuli poliittisen keskustelun väliinputoaja

Vapulla on edelleen poliittinen puolensa, vaikka päivän rooli ylioppilaiden juhlana tai yleisenä kevään aloituksena on korostunut. Puheiden pito olisi helpompaa silloin kun asetelmat olisivat selvät. Tiedettäisiin, kuka on hallituksessa ja kuka oppositiossa.