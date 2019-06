Päivän lehti 2.6.2019

Tuhoutunut valtakunta

Brittiläissyntyinen valokuvaaja Nick Brandt on dokumentoinut Itä-Afrikan muuttuvaa ympäristöä ja uhanalaisia eläimiä. Hänen Inherit the Dust -näyttelyssä on esillä 27 suurikokoista mustavalkoista panoraamakuvaa.