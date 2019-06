Ensimmäiset viikot ratkaisevat, viihtyykö uudessa työpaikassa – asiantuntija neuvoo muistamaan, kenen vastuulla sopeutuminen on

Päivän lehti 2.6.2019

Ensimmäiset viikot ratkaisevat, viihtyykö uudessa työpaikassa – asiantuntija neuvoo muistamaan, kenen vastuull

Siitä on jo monta kuukautta, kun aloitit työpaikassa. Silti edelleen keskellä päivää tulee taas kylmä tunne, kun ihmiset lähtevät lounaalle. Tai kun he pitävät spontaanin pystypalaverin. Tai kun he nauravat vitsille, mikä ei ole mielestäsi ensinkään hauska.