Päivän lehti 2.7.2019

The Guardian Angel on saanut teatterilevityksen neljässä maassa

Lauantaina 29. toukokuuta sivulla C 10 kerrottiin, että Arto Halosen ohjaama The Guardian Angel on saanut IMDb:n mukaan teatterilevityksen Suomessa ja Tanskassa. Elokuva on niiden lisäksi saanut teatterilevityksen myös Serbiassa ja Kroatiassa.