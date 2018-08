Päivän lehti 2.8.2018

Stephen Kingin luomiin hahmoihin ja paikkoihin nojaava kauhusarja Castle Rock on hyvin tehtyä fanitusviihdettä

Pikkukaupunki on fiktiivinen, mutta siinä on jotain tuttua. Castle Rock on tapahtumapaikka useassa Stephen Kingin tarinassa ja osavaltio Maine sitäkin useammassa. King-fanit saattavat tietää jo valmiiksi, mikä muille selviää pian: Castle Rockissa on jotain pahaa, ja se saattaa olla itse kaupunki.