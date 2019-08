Päivän lehti 2.8.2019

Miksi uutta runoutta ei julkaista?

Eija Eskolan huoli siitä, että uutta runoutta on kirjastoissa huonosti (HS Mielipide 28.7.), on paikallaan. Sanotaan, että runous on kirjallisuuden sydän. Sen näkee, kun kahlaa vaikkapa vuosisadan verran suomalaista kaunokirjallisuutta.