Päivän lehti 2.8.2019

Temppeliaukion wc:n puute pitää korjata

Vierailin ulkomailta saapuneiden ystävieni kanssa Temppeliaukion kirkossa – kuten sadat turistit päivittäin. Kirkkoon on kolmen euron pääsymaksu. Henkilökunta on mukavaa ja asiantuntevaa, mutta wc-tilat on otettu pois käytöstä.