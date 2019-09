Päivän lehti 2.9.2019

Eläkejärjestelmämme ei ole kriisissä

Osa puolueiden nuorisojärjestöistä on esittänyt, että eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta sen kustannuksia on vähennettävä leikkaamalla maksussa olevia työeläkkeitä. Perustuslakivaliokunta on käsitellyt eläkkeiden omaisuudensuojaa useasti, myös viime vuosina.