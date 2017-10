Päivän lehti 2.10.2017

Rikkaat hyötyvät hallituksen päätöksistä

Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin ja samalla tehokkaan ja edullisen kimppa-asumisen vaikeuttaminen on rakenneuudistus, jossa lisätään yksiöiden kysyntää. Asuntosijoittajat hyötyvät, kun he saavat uusia, julkisin varoin tuettuja, luotettavia vuokranmaksajia. Tämä on tulonsiirto veronmaksajilta sijoittajille ja uusi rakenteellinen taakka budjettiin. Varakkaat tai varakkaiden vanhempien jälkikasvut hyötyvät, varattomat opiskelijat ovat pulassa.



Kirsti Tikkanen



Helsinki