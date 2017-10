Voiko tietokoneella pelaamista kutsua urheiluksi? ”Eivät ihmiset tule jääkiekkoakaan katsomaan siksi, että siellä on hyväkuntoisia pelaajia”

Päivän lehti 2.10.2017

Voiko tietokoneella pelaamista kutsua urheiluksi? ”Eivät ihmiset tule jääkiekkoakaan katsomaan siksi, että sie

Onko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Elektronisen

HIFK

Pelit

Jos

Nuorten miesten vahvassa suosiossa

Miksi

Mutta