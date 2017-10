Päivän lehti 2.10.2017

Sinisten aatteelle ei näytä olevan kysyntää

Savon Sanomat

Länsi-Savo ja Etelä-Saimaa

Etelä-Suomen Sanomien

Karjalaisen

pohtii perussuomalaisista eronneen Sinisen tulevaisuuden näkymiä.”Sinisen tulevaisuuden johtohenkilöillä on esittää syitä kannatuksen alavireelle. Heikkoja galluplukemia selitetään sillä, ettei puolue ole vielä virallisesti olemassa. Vanhoja tovereita perussuomalaisissa syytetään pelottelusta. Yksinkertaisin selitys nihkeälle kasvulle on kuitenkin, ettei aatteelle ole kysyntää.””Muun muassa Simon Elo, Maria Lohela, Sampo Terho ja Jussi Niinistö ovat kyvykkäitä poliitikkoja, joilla on vielä annettavaa isänmaalle. Heidän eteensä voi tulla harkinta, jatkuuko ura kilpailevien populistipuolueiden sijaan sittenkin jossain kolmannessa vaihtoehdossa.”viittaavat HS:n selvitykseen, jonka mukaan lähes 400 kuntapäättäjällä on tuore tuomio yli 700 rikoksesta.”Rikoksesta tuomittujen päästäminen ehdokaslistoille on ennen muuta puo­lueiden vastuulla. Niiden pitää voida ja osata arvioida, ketkä ovat soveliaita päättämään yhteisistä asioista ja yhteisten rahojen käytöstä.””Mitään ehdotonta mekanismia ei pitäisi rakentaa. Oikeusjärjestelmäämme kuuluu, että rikoksen sovitettuaan tuomittu voi jatkaa normaalia elämää. Rikoksetkin ovat kovin erilaisia ja -tasoisia. Törkeimmät rikokset on syytä tuoda tiedoksi äänestäjille, jotka voivat sitten arvioida niiden merkityksen.”mielestä ­nettiäänestys sisältää yhä liikaa riskejä.”Tuoreimman työryhmän urakka on edelleen kesken, mutta merkit viittaavat siihen, että nettiäänestämiseen ei meillä siirrytä vielä vuosiin, jos koskaan.””Vakavimmat riskit koskevat äänestyssalaisuutta, joka on demokratian keskeisimpiä arvoja.””Monet tietoturvan asiantuntijat ovat varoittaneet nettiäänestyksen myös asettavan itse vaalijärjestelmän alttiiksi ulkopuolisille vaikutusyrityksille, jotka pahimmillaan saattaisivat vääristää vaalin tuloksen vastaamaan jotain aivan muuta kuin äänestäjien tahtoa.””Demokratialle voi tuskin kuvitella pahempaa takaiskua kuin tilanne, jossa kansa menettää uskonsa vaalien rehellisyyteen.”mukaan vihapuheesta tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kolminkertaistunut viime vuodesta.”Muslimit kertovat kokemastaan syrjinnästä Suomessa useammin kuin muslimit muissa EU-maissa.””Se, että lähes kolmannes Suomessa asuvista muslimeista on kertonut syrjinnästä, on todella karmaisevaa. Vain ani harva syrjinnästä saati useinkaan toistuvista rasistisista puheista ja teoista kärsivä jaksaa edes valittaa viranomaisille, saati tehdä rikosilmoituksia.”