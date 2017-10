Päivän lehti 2.10.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Formula 1:n MM-sarjan kilpailu 15/20, Malesian gp:n (56/56 kierrosta, 310,408 km) lopputulokset:1) Max Verstappen Hollanti, Red Bull 1.30.01,290, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 12,770 sekuntia, 3) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull –22,519, 4) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari –37,362, 5) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –56,021, 6) Sergio Perez Meksiko, Force India –1 kierros, 7) Stoffel Vandoorne Belgia, McLaren –1, 8) Lance Stroll Kanada, Williams –1, 9) Felipe Massa Brasilia, Williams –1, 10) Esteban Ocon Ranska, Force India –1,11) Fernando Alonso Espanja, McLaren –1, 12) Kevin Magnussen Tanska, Haas –1, 13) Romain Grosjean Ranska, Haas –1, 14) Pierre Gasly Ranska, Toro Rosso –1, 15) Jolyon Palmer Britannia, Renault –1, 16) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1, 17) Pascal Wehrlein Saksa, Sauber –1, 18) Marcus Ericsson Ruotsi, Sauber –2.Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso keskeytti.Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari ei pystynyt starttaamaan auton tekniikkavian takia.Kuljettajien MM-sarja: 1) Hamilton 281 pistettä, 2) Vettel 247, 3) Bottas 222, 4) Ricciardo 177, 5) Räikkönen 138, 6) Verstappen 93, 7) Perez 76, 8) Ocon 57, 9) Sainz 48, 10) Hülkenberg 34,11) Massa 33, 12) Stroll 32, 13) Grosjean 26, 14) Vandoorne 13, 15) Magnussen 11, 16) Alonso 10, 17) Palmer 8, 18) Wehrlein 5, 19) Daniil Kvjat Venäjä, Toro Rosso 4.Valmistajien MM-sarja: 1) Mercedes 503, 2) Ferrari 385, 3) Red Bull 270, 4) Force India 133, 5) Williams 65, 6) Toro Rosso 52, 7) Renault 42, 8) Haas 37, 9) McLaren 23, 10) Sauber 5.Seuraava kilpailu: 6.–8.10. Japanin gp (Suzuka).Italia: Euroformula F3 Open -sarjan kauden 12/16 kilpailu:1) Harrison Scott Britannia, RP Motorsport 35.41,834, 2) Jannes Fittje Saksa, RP Motorsport jäljessä 1,112 sekuntia, 3) Simo Laaksonen Suomi, Campos Racing –1,685.Pistetilanne: 1) Scott 286, 2) Nikita Troitski Venäjä 158, 3) Ameya Vaidyanathan Intia 119,...7) Laaksonen 72.Saksa:Rallicrossin MM-sarjan kauden 11/12 kilpailu: 1) Mattias Ekström Ruotsi, Volkswagen 3.41,663, 2) Timmy Hansen 3.44,292, 3) Toomas Heikkinen Suomi, Audi 3.45,380, 4) Petter Solberg Norja, Volkswagen 3.48,531, 5) Niclas Grönholm Suomi, Ford 3.49,752.MM-pisteet: 1) Johan Kristoffersson Ruotsi, Volkswagen 286, 2) Solberg 234, 3) Ekström 233,...7) Heikkinen 118,...15) Grönholm 12.Seuraava osakilpailu on Etelä-Afrikassa 10.11.Britannia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 3 miljoonaa puntaa:Lopputulokset, par 70:260 lyöntiä (20 alle par): Paul Dunne Irlanti 66+68+65+61263 (–17): Rory McIlroy Englanti 67+69+64+63264 (–16): Robert Karlsson Ruotsi 66+65+67+66266 (–14): Florian Fritsch Saksa 66+68+69+63, David Lingmerth Ruotsi 68+70+62+66, Graeme Storm Englanti 65+67+67+67...271 (–9): Mikko Ilonen Suomi 64+68+72+67, Mikko Korhonen Suomi 64+73+67+67 (jaettu 20. sija).IFK Mariehamn–SJK 2–1 (0–0)61. Aleksei Kangaskolkka rp. 1–0. 77. Robin Sid 2–0, 89. Vahid Hambo 2–1.Yleisöä: 1274.HJK29207268–1267KuPS29147845–3249FC Lahti291113543–2446Ilves291210736–3546IFK Mariehamn291110840–4043SJK291261132–4042RoPS291051436–4535VPS298111034–4335Inter29971347–4634PS Kemi29871434–4831HIFK295101429–4625JJK29471828–6119Seuraavat ottelut: 12.10. HIFK–PS Kemi, SJK–HJK, FC Lahti–IFK Mariehamn, KuPS–RoPS, VPS–Inter, JJK–Ilves,Valiolliiga:Arsenal–Brighton 2–0, Everton–Burnley 0–1, Newcastle–Liverpool 1–1.Ruotsin liiga Allsvenskan:Malmö–Halmstad 2–0, Sundsvall–Djurgården 0–5, Östersund–Häcken 0–0 (H: Juhani Ojala pelasi 90 min), Hammarby–Norrköping 0–2 (N: Daniel Sjölund, v, pelasi 90 min, Simon Skrabb pelasi 73 min) AIK–Elfsborg 5–2, Örebro–Kalmar 1–0liiga:Ylempi loppusarja:Jalkapalloliiga naiset 2017 yläHonka–Ilves 1–1 (1–0)Jokerit–Severstal 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)Jokerien maalit: Sami Lepistö, Eeli Tolvanen (1+1), John Norman.Metallurg Mg–Lada 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)M: Oskar Osala 1+0.TsSKA–Torpedo 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)Slovan–Spartak ja. 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)M: Ville Lajunen 0+1.harjoituspelejä lauantaina:Montreal–Ottawa 9–2 (3–1, 1–0, 5–1)Toronto–Detroit vl. 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–2)T: Kasperi Kapanen 0+1.Minnesota–Dallas 5–1 (0–0, 2–0, 3–1)M: Mikko Koivu 1+0, Mikael Granlund 0+1.Nashville–Tampa Bay ja. 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)N: Miikka Salomäki 1+0, Pekka Rinne 32/35 torjuntaa.Chicago–Boston 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)Calgary–Winnipeg vl. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)W: Patrik Laine 2+0.San Jose–Arizona 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)Vancouver–Edmonton 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)V: Markus Granlund 1+1.Los Angeles–Anaheim ja. 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0).liiga:KalPa–HPK 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)Kärpät–KJT 16–0 (6–0, 7–0, 3–0)Lukko–Blues 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)Kuortane–Ilves 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)Korisliiga:Seagulls–Vilpas 78–72 (40–31)Seagulls: Antti Kanervo 20/2, Kayel Locke 14/3, Tuukka Kotti 11/8, Alex Vaenerberg 8/2, Derek Jackson 8/3, Remy Abell 7/3, Timo Heinonen 5/4, Antti Niskanen 5/5, Jermaine Marshall 0/6.Vilpas: Juho Nenonen 17/4, Tobin Carberry 15/10, Javontae Hawkins 11/4, Canyon Barry 9/5, Aaron Jones 8/6/4 torjuntaa, Teemu Rannikko 7/1/7 syöttöä, Riku Laine 3/0, Miikka Luosmaa 2/2, Aatu Kivimäki 0/2, Topias Kuukkanen 0/0. Yleisö: 1151.Korisliiga:Ponteva–PeKa 49–91 (21–47)Euroopan kentiltä:Naiset:Saksan Bundesliiga:Heidelberg–Wasserburg 68–72 (25–43) (W: Annika Holopainen 6)Saarlous–Donau-Ries 79–87 (43–40) (D-R: Anni Mäkitalo 2/4)2. Bundesliiga:Würzburg–Bad Homburg 69–43 (38–26) (BH: Camilla Grönberg 15/4)Italian Serie A2:Umbertide–Cagliari 76–53 (56–24) (U: Evita Iiskola 18/8)Espanjan kakkosliiga:Real Canoe–Magek Tias (RC: Vilma Kesänen 2/1).SM-sarja: Siuntio–KyIF 23–25 (16–15)Mestaruusliiga:Etta–LEKA Volley 3–0 (25–20, 27–25, 25–19)VaLePa–PerPo 3–0 (28–26, 25–16, 25–20)Akaa-Volley–Sampo 1–3 (25–19, 20–25, 21–25, 13–25)Raision Loimu–Hurrikaani Loimaa 0–3 (16–25, 19–25, 25–27)VaLePa330009–19LEKA 430019–49Sampo 321009–48Hurrikaani 4210110–68Etta220006–06Rantaperkiö 210013–33PerPo300214–92Vantaa 300033–90Akaa200021–60Tiikerit100010–30Loimu300030–90Mestaruusliiga:Nurmon Jymy–LiigaPloki 3–0 (25–21, 25–12, 25–22)LP-Vampula–Oriveden Ponnistus 0–3 (22–25, 14–25, 18–25)HPK–LP Kangasala 3–0 (25–23, 25–18, 25–11), Ranska:Ratamoottoripyörien supersport-luokan MM-sarjan kauden 10/12 osakilpailu: 1) Niki Tuuli Suomi, Kallio Racing-Yamaha 32.28,952, 2) Federico Caricasulo Italia, Yamaha jäljessä 0,875 sekuntia, 3) PJ Jacobsen Yhdysvallat, MV Agusta –5,692, 4) Lucas Mahias Ranska, Yamaha –9,433.MM-pistetilanne: 1) Mahias 154, 2) Kenan Sofuoglu Turkki, Kawasaki 145, 3) Sheridan Morais Etelä-Afrikka, Yamaha 122,...7) Tuuli 63.Seuraava kilpailu on Espanjan Jerezissä 20.–22.10.Speedwayn pariajon SM-finaali:Lopputulokset: 1) KMMK 25 (Tero Aarnio 6, Timo Lahti 12, Teemu Lahti 7), 2) PMK 20 (Jooa Partanen 11, Jari Mäkinen 5, Henri Ahlbom 4), 3) HyMK 14+3 (Timi Salonen 9+3, Toni Hyyryläinen 5), 4) HjMK 14+2 (Niilo Vuolas 7, Antti Vuolas 7+2), 5) PirMM 9 (Aarni Heikkilä 9, Mattias Blom 0), 6) SeMK 8 (Arttu Pentinmäki 5, Allan Angelstok 3).Formula 1 -veneiden MM-sarjan kilpailu 4/7, Kiinan gp:n lopputulokset:1) Alex Carella Italia 48 kierrosta, 2) Erik Stark Ruotsi jäljessä 4,47 sekuntia, 3) Philippe Chiappe Ranska –10,74,... 9) Filip Roms Suomi –1 kierros,... 14) Sami Seliö Suomi –2.Kuljettajien MM-sarja: 1) Carella 58 pistettä, 2) Stark 42, 3) Chiappe 39,... 5) Seliö 30,... 12) Roms 5.Blue Rings–LuKi-82 1–10 (0–2, 0–3, 1–2, 0–3), RNK–NoU Ringette 5–4 (2–2, 3–0, 0–0, 0–2), EKS–LL-89 SC 4–13 (0–3, 2–5, 0–3, 2–2), Lahti–VG-62 10–3 (2–1, 1–0, 3–1, 4–1)liiga:EräViikingit–SB Welhot 8–6 (5–1, 1–1, 2–4)SPV–Happee ja. 5–6 (0–2, 4–1, 1–2, 0–1)TPS–OLS 5–2 (2–0, 2–2, 1–0), Sveitsi: Maailmancupin 4/4 kierros:Sprinttiviesti: 1) Ruotsi 57.48, 2) Norja 57.57, 3) Sveitsi 58.11 4) Venäjä 58.44 , 5) Suomi 59.26 (Sari Anttonen, Jesse Laukkarinen, Fredric Portin, Venla Harju).Maailmancupin joukkuekilpailu: 1) Ruotsi 640, 2) Sveitsi 475, 3) Norja 405, 4) Venäjä 375, 5) Suomi 313.19.00 Ravit: Toto4, Oulu07.30 ja 14.30 Tennis: ATP 500, Peking06.00-14.00 Tennis: ATP 500, Tokio20.00 Snooker: European Masters14.00 Snooker: European Masters21.00 World Grand Prix of Darts03.30 NFL: Kansas City-Washington19.30 KHL: Ak Bars-Sibir19.30 KHL: Dinamo Minsk-Dynamo MoskovaPäiväarvonta (1.10.): 7, 8, 9, 13, 17, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 49, 59, 63, 64, 65, 67, Kunkkunumero: 63Ilta-arvonta (1.10.): 5, 14, 17, 20, 21, 25, 33, 35, 37, 45, 47, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 63, 67, 70, Kunkkunumero: 58Oikea rivi: 1X1 X12 2X1 2X1 XJokerinumero: 7 5 4 0 0 7 9Oikeat numerot: 6, 9, 11, 16, 28, 34, 37Lisänumero: 22, Tuplausnumero: 2