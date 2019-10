Päivän lehti 2.10.2019

Oppilaskeskeisyys suosii koulutettujen lapsia

Helsingin Sanomien jutussa (30.9.) todettiin, että äidin koulutustaustan vaikutus peruskoululaisten koulumenestykseen on kasvanut, mutta syy ilmiöön on epäselvä. Kuitenkin peruskoulun julki lausuttu tavoite on vähentää kotitaustasta johtuvia koulutuseroja.