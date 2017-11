Päivän lehti 2.11.2017

Torstain elokuvia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

(Suomi 1963) Aarne Tarkaksen romanttisessa komediassa sisarukset (Pirkko Mannola ja Brita Koivunen) halajavat rikkaisiin naimisiin. TV1 klo 13.30(Suomi 1995) Eija-Liisa Ahtilan lyhyt taide-elokuva käsittelee naisen seksuaalista heräämistä. Pääosassa on Eeva Vilkkumaa. Teema klo 15.45(Neuvostoliitto 1929) Ukrainalainen sotilas (Semyon Svashenko) osallistuu sisällissotaan. Aleksandr Dovzhenkon kokeellisen mykän sotaelokuvan tyyli on ekspressionistinen. Voimakkaat kuvat on ladattu äärimmäisillä tunteilla. Elokuvasta esitetään vuonna 1972 restauroitu versio. (K12) Teema klo 21.00(USA 1999) Tympeässä toimintakomediassa valekyttä (Martin Lawrence) yrittää saada käsiinsä varastamansa timantin. (K12) TV5 klo 21.00(USA 2003) Psykiatri (Halle Berry) joutuu itse psykiatriseen vankisairaalaan. Mathieu Kassovitz hallitsee yliluonnollisella pelaavan kauhuelokuvan lajityypin. (K16) Frii klo 21.00(Britannia 2011) Kouluampuja Kevinin äiti (Tilda Swinton) kärsii. Lynne Ramsay onnistuu siirtämään draamaansa Lionel Shriverin vuonna 2003 ilmestyneen samannimisen romaanin ahdistavan mielenmaiseman. (K16) Fox klo 2.00