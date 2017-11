Päivän lehti 2.11.2017

Liittokierros alkoi tasapainoisella ratkaisulla

Keskisuomalaisen

Iltalehti

mukaan liittokierros aukesi järkevällä korotustasolla.”Odotettu päänavaus historialliselle liittokierrokselle syntyi lopulta maanantaina Teknologiateollisuuden työnantajaliiton ja ammattiyhdistysliikkeen Teollisuusliiton välillä.””Sopimus nostaa palkkoja kahdessa vuodessa 3,2 prosenttia. Vuotta kohti korotusprosentti on kumpanakin vuonna sama eli 1,6. Verot eivät kiristy, joten ensi vuoden nimelliskorotusten pitäisi nostaa Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa aavistuksen. Näin ratkaisu myös tukee kotimarkkinakysyntää.””Työnantajapuolen kannalta oleellista korotuksissa on, että ne jäävät hieman kilpailijamaiden palkkojen nousutahdin alapuolelle. Näin suomalaisen tekno­logiateollisuuden kilpailukyvyn pitäisi hieman nousta.””Liittokierroksen päänavaus on järkevä ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta tasapainoinen. Se ei sorsi työntekijöitä eikä suosi työnantajaa, mutta ei myöskään johtanut ylisuuriin korotuksiin.””Todennäköisesti teknologian korotuksista tulee nyt taso, jota muut alat tavoittelevat. Menestymättömillä aloilla ja jul­kisella puolella 3,2 prosentin kahden vuoden sopimus on jo kovin korkea taso. Nyt vaikeus onkin siinä, miten muilla aloilla hyväksytään ja voidaan tehdä teknologian alittavia sopimuksia.”kirjoittaa, että Martti Lutherin perintö vaikuttaa Suomessa.”Suomeen luterilaisuus saapui jo 1500-luvun alkupuolella. Vahva vaikuttaja oli Lutherinkin opissa ollut Mikael Agricola, suomen kirjakielen luoja, joka käänsi muun muassa Uuden testamentin suomeksi. Nyt 500 vuotta myöhemmin, kun Lutherin ajan kirjapainot ovat jo vaihtuneet digitaaliseen someen, silti yhä noin 72 prosenttia suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon.””Vuosien saatossa Lutherin opit ovat muokanneet suomalaista yhteiskuntaa. Esimerkiksi tasa-arvoa, valtiokeskeistä hyvinvointivaltiota, luottamusyhteis­kuntaa sekä kansalaisten veronmaksumyönteisyyttä voidaan pitää ainakin osittain uskonpuhdistuksen hedelminä.””Vaikka työnteko oli Lutherille tärkeää, sitä ei tarvinnut tehdä lunastuksen toivossa otsa hiessä vaan yhteiseksi hyväksi. Lutherin mukaan ai­kaa piti jäädä myös perheelle ja hauskanpidolle.””Katolisista papeista poiketen Luther rikkoi myös selibaatin avioitumalla entisen nunnan kanssa, mitä voi pitää varsin radikaalina ja liberaalina tekona.””Jos suomalainen yhteiskunta onkin positiivisesti luterilaisuuden leimaama, toivoisi Lutherin viitoittamaa armoa ja iloa nykyistä enemmän myös luterilaiseen kirkkoon.””Tiukan moralisoinnin sijaan kirkko voisi Lutherin hengessä pitää vaikka välillä hauskaa ja ennen kaikkea kulkea tasa-arvoisesti kaikkien tukea tarvitsevien ihmisten rinnalla.”