Päivän lehti 2.11.2017

Urheilutuloksia, torstain urheilun tv-vinkit ja rahapelejä

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Raviurheilu

Tv-urheilua

Rahapelejä

Muscat, Oman:Miesten haastajakiertueen finaaliturnaus, 1. päivä (par 72):67 lyöntiä (5 alle par): Adrian Meronk Puola, Nick Cullen Australia, Estanislao Goya Argentiina, Oscar Lndgden Ruotsi...69 (–3): Oliver Lindell Suomi ja 4 muuta pelaajaa (jaettu 11. sija)71 (–1): Tapio Pulkkanen Suomi ja 6 muuta pelaajaa (jaettu 27. sija)4. kierrosta:A-lohko:Basel: Basel, Sveitsi–TsSKA Moskova, Venäjä 1–2 (1–0)Manchester: Manchester United, Englanti–Benfica, Portugali 2–0 (1–0)B-lohko:Glasgow: Celtic, Skotlanti–Bayern München, Saksa 1–2 (0–1)C-lohko:Madrid: Atletico Madrid, Espanja–Karabah, Azerbaidzhan 1–1 (0–1)Rooma: AS Roma, Italia–Chelsea, Englanti 3–0 (2–0)D-lohko:Piraeus: Olympiakos, Kreikka–Barcelona, Espanja 0–0Lissabon: Sporting, Portugali–Juventus, Italia 1–1 (1–0)G-lohko:Istanbul: Besiktas, Turkki–Monaco, Ranska 1–1 (0–1)liigan mestaruussarja:Reading–Nottingham 3–1 (R: Anssi Jaakkola vaihdossa), Sunderland–Bolton 3–3, Sheffield Wednesday–Millwall 2–1, QPR–Sheffield United 1–0, Norwich–Wolverhampton 0–2, Leeds–Derby 1–2, Hull–Middlesbrough 1–3, Fulham–Bristol City 0–2, Cardiff–Ipswich 3–1, Burton–Barnsley 2–4NY Rangers–Las Vegas 6–4, Detroit–Arizona 5–3, Minnesota–Winnipeg 1–2.Sibir–Jokerit 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)J: Karri Rämö 28/30 torjuntaa, Brian O'Neill 1+0, Juho Rautanen 0+1, Tomi Mäki 0+1.Avangard–Vitjaz vl. 2–3, Barys–Slovan 5–2, Jugra–TsSKA 0–5Ilves–Ässät 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)KooKoo–HPK ja. 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)SaiPa–Pelicans 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)Sport–Kärpät 3–4 (0–2, 0–2, 3–0)Seuraavat ottelut: 3.11. Jukurit–Tappara, JYP–KalPa, Sport–TPS, Pelicans–Ilves, Lukko–HIFK. 4.11. KalPa–Tappara, Ässät–KooKoo, SaiPa–Ilves, Kärpät–TPS, HIFK–Sport, HPK–JYP,IPK–SaPKo ja. 3–4, KeuPa HT–Peliitat ja. 1–2, TuTo Hockey–LeKi 2–3, K-Vantaa–RoKi 4–1.Indiana–Sacramento 101–83I: Bojan Bogdanovic 17/3, S: De'Aaron Fox 18/4.Brooklyn–Phoenix 114–122B: D'Angelo Russell 33/6, Rondae Hollis-Jefferson 21/7, P: Devin Booker 32/7, Mike James 24/3, TJ Warren 20/11.Milwaukee–Oklahoma City 91–110M: Giannis Antetokounmpo 28/8, OC: Paul George 20/3.LA Lakers–Detroit 113–93LA: Julius Randle 17/7, D: Reggie Jackson 18/7, Tobias Harris 18/4.naiset 2017–2018Huima–Espoo Basket Team 73–98 (19–25, 17–23, 19–26, 18–24)Vimpeli–PeKa 50–68 (10–15, 16–16, 11–16, 13–21)Seagulls–Kouvot 97–88 (12–25, 30–20, 24–20, 31–23)Seagulls: Antti Kanervo 31/1/5 syöttöä, Derek Jackson 15/4/6 syöttöä, Remy Abell 12/3, Tuukka Kotti 12/8/6 syöttöä, Kayel Locke 11/8, Jermaine Marshall 10/4, Timo Heinonen 6/1, Ricky Waxlax 0/0, Antti Niskanen 0/0, Alex Vaenerberg 0/0.United–Pyrintö 99–104 (25–26, 19–24, 26–27, 29–27)Korihait–Kobrat 70–90 (18–26, 15–25, 18–19, 19–20)Mestaruusliiga:Tiikerit–PerPo 1–3 (19–25, 18–25, 25–21, 20–25)4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m Finn-Tack Cup -karsinta, tammat: 1) Her Royal Highness/Jukka Torvinen 15,1a (2,52), 2) MAS Aristocrat 15,3a (2,23).3) Angelico 15,4a (67,71).4) Blue Pearl 15,6a (17,37). Toto (5-6-7): 2,52 1,43-1,25-5,82 2,69.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Merran Jyske/Jussi Miettinen 29,1 (4,39), 2) Morison 30,0 (5,0).3) Pyöriän Salama 30,2 (11,13).4) Rajatapaus 28,6 (4,02).poissa: 3. Toto (7-5-2): 4,39 1,80-1,77-2,68 8,93.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, sh 2600 m Valtra Sisusarja: 1) Lover/Ari Moilanen 27,0 (24,55), 2) Evartti 28,2 (1,13).3) Arvo-Ensio 28,2 (29,72).4) Mistersuomi 28,5 (83,66). Toto (8-3-6): 24,55 1,49-1,08-1,80 4,02. Toto4 voitto-osuus: 46,40.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Gambino Degato/Jukka Torvinen 14,5a (2,12), 2) Victory Pilot 14,7a (22,56).3) Nu I Nu* 14,8a (6,26).4) Laurila's Denethor 14,8a (10,74).poissa: 8, 11. Toto (5-2-4): 2,12 1,40-3,36-1,72 22,48. Toto4 voitto-osuus: 64,90. Troikka: 178,80.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Westcoast Victoria/Seppo Markkula 15,5a (6,67), 2) Stanley Savage 15,7a (46,38).3) Gisela Luxi 15,9a (2,31).4) Trini Boy 16,0a (101,2).poissa: 8. Toto (5-1-3): 6,67 1,98-5,05-1,40 98,52. Toto4 voitto-osuus: 195,10.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Finn-Tack Cup -karsinta, oriit/ruunat: 1) Ranch Pop Up/Iikka Nurmonen 14,9a (1,87), 2) Eyeclass 15,0a (127,45).3) Herman Halm 15,2a (12,46).4) Backwood's Hexfire 15,4a (29,05).poissa: 7. Toto (3-1-9): 1,87 1,39-7,10-1,76 92,83. Toto4 voitto-osuus: 268,60. Troikka: 615,36. Päivän Duo: 5-3, kerroin: 11,85.20.00 Eurooppa-liiga: AEK-Milan02.00 NBA: San Antonio-Golden State22.05 Eurooppa-liiga: Arsenal-Crvena19.00 Ravit: Toto4, Kuopio22.30 PGA Tour: Shriners Hospitals for Children Open12.00-23.30 Tennis: Masters 1000, Pariisi20.00 SHL: Frölunda-Skellefteå08.30 ja 13.30 Snooker: International07.45 Pyöräily: Tour of Hainan02.25 NFL: NY Jets-Buffalo21.00 Koripallon Euroliiga: Baskonia-Panathinaikos02.05 NHL: Minnesota-Montreal01.35 NHL: Ottawa-Detroit04.05 NHL: Arizona-Buffalo02.05 NHL: Winnipeg-Dallas01.35 NHL: Tampa Bay-NY Rangers04.35 NHL: Los Angeles-Toronto11.00 European Tour: Turkish Airlines05.00 LPGA Tour: Japan ClassicKeskiviikko 1. 11.Päiväarvonta: 3, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 32, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 70Ilta-arvonta: 2, 5, 7, 8, 11, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 51, 54, 55, 56, 58, 70. Kunkkunumero: 43