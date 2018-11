Päivän lehti 2.11.2018

Irkkulegendat lavalla

Irlantilaisen kansanmusiikin ystäville on luvassa herkkua, kun lajin elävä legenda The Dubliners saapuu konsertoimaan Suomeen. Yli 50 vuotta maailmaa kiertänyt yhtye on irlantilaisen kansanmusiikin yksi suurimmista sanansaattajista. Samalla se on pisimpään koossa ollut irlantilainen kokoonpano.