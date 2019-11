Päivän lehti 2.11.2019

Monta albumia yhdellä iskulla

Jazzmuusikko Mikko Innasella on nyt monta rautaa tulessa. Saksofonistin uusi bändi Autonomus julkaisee albumin nimeltä I–XXX, joka on kolmen levyn kokonaisuus. Bändin on tarkoitus tulkita levyjen sävellyksiä joka keikalla eri tavalla.