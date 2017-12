Päivän lehti 2.12.2017

Paperittomien hoidosta hyötyvät kaikki

Aamulehti

Turun Sanomat

tukee Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä laajentaa niin sanottujen paperittomien ihmisten terveyspalveluita.”Helsinki on tässä nyt ylpeä edellä­kävijä.””Helsingin päätös on järkevä ja kannatettava jo aivan yksinkertaisista inhimillisistä syistä. Yhteiskunnalla on velvollisuus pitää huolta hädänalaisista, ja terveydenhuolto kuuluu perustavanlaatuisiin oikeuksiin.””Monien paperittomien tilanne on tu­kala eri syistä, eikä terveyspalveluiden rajoittaminen auttaisi ratkaisemaan sitä. Päinvastoin, hoitamattomat tai huonosti hoidetut krooniset terveysongelmat, fyysiset tai psyykkiset, estävät ja pitkittävät ihmisen ongelmien ratkaisua.””Ketään ei voi jättää ilman apua, oli hänen oikeudellinen statuksensa Suomessa mikä hyvänsä.””Paperittomien palveluiden parantaminen on kuitenkin palvelus myös koko yhteiskunnalle. Hädänalainen on altis hyväksikäytölle, ja pahimmillaan erilaisten ongelmien kasautuessa tie voi johtaa rikoksiin.””Jos sairauksiin puututaan vasta hätätapauksissa tai niiden muututtua vakaviksi, tilanne voi käydä kalliiksi sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Siksi vaikkapa korkeaa verenpainetta kannattaa hoitaa mahdollisimman aikaisin. Kaikilta.”käsittelee Pohjois-Korean tilannetta maan viimeisimmän ohjuskokeen jälkeen.”Aseellisen ratkaisun mahdollisuudesta alkavat pian puhua kansainvälisillä kentillä muutkin kuin kaikkein pessimistisimmät. Näin siitä huolimatta, että kaikki ymmärtävät sotilaallisten toimien traagiset seuraukset koko Korean niemimaalle.””Rauhanomaiseen ratkaisuun luottavat kääntävät katseensa Kiinaan, jonka panos Pohjois-Korean uhittelun vaimentajana on toistaiseksi ollut pettymys. Voidaan toivoa, että presidentit Donald Trump ja Xi Jinping saivat Pekingissä ta­vatessaan aikaan yhteisen suunnitelman.””Pakotteiden tiukentaminen tuntuu ajatuksena kätevältä. Kiinan täytyy pyrkiä myös siihen, ettei eteläinen naapuri kokonaan romahda, jolloin tuloksena olisi miljoonien pakolaisten virta.””Korean niemimaan kriisin yhtenä perustana on epätietoisuus. Kansainväliset käsitykset Kim Jong-unista vaihtelevat hullusta laskelmoivaan neroon. Sotateollisuuden asiantuntijat eivät voi yhteen ääneen sanoa, missä vaiheessa Pohjois-Korean kyvyt ohjusiskuihin ovat.””Yhdysvaltain ratkaisuille antavat aikaa arviot, joiden mukaan Pohjois-Korea on noin vuoden päässä siitä, että sen mannertenväliset ohjukset kykenevät kuljettamaan kärjissään toimivan ydinlatauksen. Tähän mennessä ammutuissa ohjuksissa sanotaan olleen hyvin kevyt lasti.””Pohjois-Korean sotilaallinen pullistelu on irvokasta, kun tiedetään, missä oloissa maan kansalaiset elävät.”