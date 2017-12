Päivän lehti 2.12.2017

Lauantain joulumyyjäisiä pääkaupunkiseudulla

Joulutori, ruokapihoja, karuselli ja joulusauna. Senaatintorilla ma–pe klo 11–20 ja la–su klo 10–19.Myynnissä ruokaa, lämmintä juotavaa, leipomuksia ja käsitöitä. Helsingin perinteiset torikauppiaat ry järjestää. Havis Amandan aukio (Kauppatori) klo 10–20.Myynnissä taidetta, uniikkeja design-tuotteita ja käsitöitä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilta. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Hämeentie 135 C) klo 10–18.Metropolian kulttuurialan opiskelijat sekä alueen taiteilijat myyvät tuotteitaan pop up -myyjäisissä. Lisäksi tapahtumassa on kahvila sekä taidepaja. Ara­bian pop up -tila (Hämeentie 135 A) klo 12–18.Näytteilleasettajien valikoimassa on niin kotimaista kuin jopa aasialaistakin luonnonkosmetiikkaa. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 12–18. Liput 5 e. Alle 15-vuotiaille vapaa pääsy.Myynnissä käsitöitä, taidetta, vanhoja tavaroita, leivonnaisia, ruokaa ja juomaa. Karhupuisto (Viides linja) klo 10–16.Myytävänä joulutavaraa ja Naisten Pankin tuotteita, kuten kahvia ja teetä. Kirpputorilla mm. naisten vaatteita kenkiä, asusteita ja kirjoja. Naisten Pankin joulutorilla kerätään varoja kehitysmaiden naisten auttamiseksi Galleria Esplanad (Pohjoisesplanadi 33) klo 10–18.WTC:n pankkisalissa myynnissä noin 150 yrityksen tuotteita. WTC (Aleksanterinkatu 17). Avoinna ma–pe klo 11–20 ja la–su klo 11–18.Pohjois-Haaga (Poutuntie 12) kello 11–13.Yli 100 yrityksen jouluinen kimppakauppa ja olohuone Helsingin joulukadulla (Aleksanterinkatu 11). Avoinna ma–pe klo 10–20, la klo 10–17, su klo 12–17.Suomalaisen muodin ja designin joulukauppa. Mukana 10 nuorta brändiä naisten ja miesten muodista asusteisiin. 97 Things -kauppa (Keskuskatu 5) ma–pe klo 11–19, la 12–18 ja su 12–16.Marjatta-koulun myyjäiset ja sukkatanssit. Pohjois-Haaga (Poutuntie 12) kello 11–13.