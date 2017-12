Päivän lehti 2.12.2017

Yksitoistavuotiaan abortti Oulussa, kahdeksanvuotiaan Vilja Eerikan murha ja nyt Miriamin epäilty hyväksikäytt

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Viranomaisilla

Britannian todettiin

EIT on myös

Suomessa