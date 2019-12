Päivän lehti 2.12.2019

Kun ilmastosta väännetään kulissien takana, paikalla on suomalainen Outi Honkatukia: Nyt hän paljastaa, miltä

Kun Madridin ilmastokokous alkaa tänään maanantaina, Suomella on siellä historiallinen rooli. Suomen EU-puheenjohtajuudella on toki seremoniallista painoarvoa, mutta vielä tärkeämpää on se, mitä tapahtuu kulissien takana.