Komisario Beck -elokuvia on tehty Ruotsissa jo yli 20 vuotta – mikä on niiden menestyksen salaisuus? Sarjan uusin elokuva Omaa vertasi on nyt katsottavana CMore-palvelussa. Siinä Beck alkaa pikku hiljaa toipua kakkosmiehensä Gunvaldin kuolemasta.