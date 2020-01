Päivän lehti 3.1.2020

Helsingin kehittäminen tuo haasteita

Helsinki on dynaaminen, määrätietoisesti kasvava ja kehittyvä kaupunki. Helsinkiin on syntynyt runsaasti uusia työllistäviä yrityksiä. Se puolestaan on kasvattanut kaupungin asukasmäärää. Vuonna 2026 Helsingin asukasluvun arvioidaan ylittävän 700 000 asukkaan rajan.