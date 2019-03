Päivän lehti 3.3.2019

Daruden Look Away edustaa Suomea Euroviisuissa

Tämän vuoden Suomen euroviisukappale on Daruden ja Sebastian Rejmanin Look Away. Kappale voitti kisan kolmen ehdokaskappaleen välillä ylivoimaisesti noin sadan pisteen erolla toiseksi tulleeseen Supermaniin.