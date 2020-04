Päivän lehti 3.4.2020

Kahden nuoren naisen kuolemaan Etelä-Pohjanmaan Kurikassa lokakuussa johtaneen ulosajon esitutkinta on valmistunut. Esitutkinnan perusteella on poliisin mukaan syytä epäillä, että onnettomuus on johtunut huomattavasta ylinopeudesta. Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan.