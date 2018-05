Päivän lehti 3.5.2018

Maineenhallinta alkaa jo päiväkodissa – Näin pyrimme vaikuttamaan siihen, mitä muut ajattelevat meistä

1. Ihminen on sosiaalinen eläin, jolle lauman hyväksyntä on tärkeää alusta saakka. Jo päiväkoti-ikäinen lapsi alkaa olla tietoinen maineestaan ryhmässä, osoittaa Trends in Cognitive Sciences -lehdessä julkaistu tuore yhdysvaltalainen tutkimusyhteenveto.