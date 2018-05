Tuore puoluebarometri povaa keskustalle jättitappiota: keskusta on vasta viidenneksi houkuttelevin puolue – samalla tasolla Rkp:n kanssa

Päivän lehti 3.5.2018

Tuore puoluebarometri povaa keskustalle jättitappiota: keskusta on vasta viidenneksi houkuttelevin puolue – sa

Keskusta näyttää olevan matkalla kohti historiallisen suurta vaalitappiota. Ainakin jos on uskominen puolueiden itsensä teettämää ja maksamaa puoluebarometritutkimusta. Eduskuntavaaleihin on nyt hieman alle vuosi aikaa, mikä on politiikassa pitkä aika.