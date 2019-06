Päivän lehti 3.6.2019

Motivaatio ratkaisee matematiikan opiskelussa

On hienoa, että matematiikan arvostus on nousussa. On kuitenkin kohtuutonta, miten pitkän matematiikan hyvin kirjoittaneita suositaan korkeakouluvalinnoissa myös ei-matemaattisilla aloilla (HS 1.6.).