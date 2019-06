Vakituisesti loma-asunnossa asuva voi päätyä maistraatin papereissa irtolaiseksi – ”Eihän tänne kukaan voi tulla asumaan”

Päivän lehti 3.6.2019

Vakituisesti loma-asunnossa asuva voi päätyä maistraatin papereissa irtolaiseksi – ”Eihän tänne kukaan voi tul

”Tämä on meidän koti. Tämä on niin ihana paikka, ettei tämän ihanampaa voi ollakaan. Mutta silti edes meidän lapset eivät halua tätä ostaa: eihän tänne kukaan voi tulla asumaan, kun on kakkosluokan kansalainen joka paikassa”, sanoo Oulun Virpiniemessä asuva Anja Saarinen.