Päivän lehti 3.6.2019

Tuleva hallitus yrittää vahvistaa terveyskeskuksia – ongelmana on löytää tarvittavat tuhat uutta lääkäriä

Tuleva hallitus on tunnistanut sen, mikä on suomalaisen terveydenhuollon tämänhetkinen heikoin lenkki. Se on perusterveydenhuolto eli terveyskeskukset. Niissä jonottavat muun muassa ne, joilla ei ole lapselleen sairauskuluvakuutusta tai jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä.