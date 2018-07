Hollanti ruokkii maailmaa valtavin sadoin – vaikka maa on pikkuinen, tiheästi asuttu ja muistuttaa tilkkutäkkiä

Päivän lehti 3.7.2018

Hollanti ruokkii maailmaa valtavin sadoin – vaikka maa on pikkuinen, tiheästi asuttu ja muistuttaa tilkkutäkki

Hollanti on maanviljelyn pikkujättiläinen. Kooltaan Viroa vähäisempi valtio on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin maataloustuotteiden viejä rahassa laskettuna. Se on ykkönen tomaattien, perunoiden ja sipulien sarjassa.