Päivän lehti 3.7.2019

Suomen kannattaisi panostaa merentutkimukseen

Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on merien peitossa. Suurin osa on syvänmeren aluetta, jonka kartoitus ja tutkiminen on pahasti laiminlyöty. Merien pohjassa on saostuneena niin sanottuja mangaanimukuloita, perunan näköisiä ja kokoisia malmirikastumia.