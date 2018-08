Päivän lehti 3.8.2018

Tampereen Toto76-vihjeet

1 Viikon varmat Tammakriteriumin karsinnoissa juhlivat yllättäjät Carbon Crystal ja Arctic Elsa. HS:n varma finaaliin (kohde 6) on Daze. Kenkien riisuminen tuo Santtu Raitalan ajokille tarvittavan lisäpotkun. Myös Top Of The World (kohde 7) hyötyy avojaloin juoksemisesta.