Päivän lehti 3.8.2018

Voiko lähimaksulla maksaa kortin kuolettamisen jälkeen?

Lähimaksulla on mahdollista maksaa senkin jälkeen, kun kadonnut tai varastettu kortti on kuoletettu. ”Lähimaksutapahtumissa maksupääte ei ole aina yhteydessä pankin järjestelmään. Tästä syystä joissain tilanteissa on mahdollista, että kuolettamisen jälkeen korttia on käytetty.