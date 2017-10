Päivän lehti 3.10.2017

Espanjan toimet voivat aiheuttaa lumipalloilmiön

mukaan kansanäänestys Katalonian itsenäisyydestä muuttui sunnuntaina näytelmäksi, jolla on hyvin vähän tekemistä demokratian kanssa.”Espanja on toiminut sen vauraimman maakunnan Katalonian itsenäistymishankkeen kanssa mahdollisimman taitamattomasti. On ymmärrettävää, että katalaanien lähtö Espanjasta on valtiolle murhaava isku, varsinkin taloudessa. Silti epävirallisen äänestyksen julistaminen laittomaksi ja poliisien lähettäminen pamput ojossa omien kansalaisten kimppuun ei ole tätä päivää.””Espanja teki – sössimällä kansanäänestyksen – karhunpalveluksen, ei pelkästään omalle hallinnolleen vaan koko Euroopalle. Euroopassa on muitakin itsenäisyydestä haaveilevia alueita kuten Britannian Skotlanti ja Belgian flaamit. Espanjan ulkoministeri varoitti lauantaina lumipalloilmiöstä. Siksi hän toivoi tukea muilta EU-mailta.””Väkivallan käyttäminen äänestäjiä kohtaan on kuitenkin juuri se liekki, jota ehkä muualla on odotettu omien itse­näisyyspyrkimyksien lisäpotkuksi. Kata­lonia voi siis itse asiassa viitoittaa tietä muillekin, ja varmaa on, että pamppuja heiluttavien poliisien edessä itsenäisyyden kannatus ei ainakaan laimene Kataloniassa.””Edessä on uusi ja pitkä EU-alueen sotku, entisten lisäksi.”kirjoittaa, että kaikilla kansoilla on oikeus vapauteen.”Tasan sata vuotta sitten Suomessa pidettiin eduskuntavaalit, joiden pää­kysymyksiä oli itsenäistyminen. Kokeneet poliitikot, kuten valtioneuvos J. R. Danielson-Kalmari varoittivat yhä moisesta hullutuksesta. Sdp oli ajanut laajaa itsenäisyyttä, mutta vaati 6.12.1917 ensin neuvotteluja bolševikkien kanssa.””Eri puolueissa oli kuitenkin nuoria, jotka vaativat käyttämään tilaisuutta hyväksi. He olivat perustaneet itsenäisyyslehti Uuden Päivän, Iltalehden edeltäjän.””Nyt itsenäisyydestä kiistellään Skotlannissa, kurdialueilla ja Kataloniassa. Suomalaisen on rehellistä kannattaa itsenäistymisen oikeutta kaikille itsestään tietoisille kansakunnille. Rajanvedot ja muut detaljit voivat tosin olla vaikeita, kuten koettiin Jugoslavian hajotessa. On edellytettävä kansalaisten selkeää kannanottoa.””Katalonian itsenäisyysliike olisi saat­tanut jäädä pienen piirin haaveiluksi, jos Espanjasta olisi tehty aito liittovaltio Yhdysvaltain tai Saksan malliin. Espan­jassa on kuitenkin vahva keskittämisen perinne, joka on kohdistunut myös ­baskeihin. Sisällissodan sijaan Madridin tulisi ryhtyä tasa-arvoisiin neuvotteluihin Barcelonan kanssa.””Minkään alueen itsenäistymistä ei varmaan ensi alkuun hyväksyttäisi ­EU:ssa. Aikaa myöten itse elämä pa­kottaa ottamaan itsenäistyneet valtiot demokratioiden yhteisöön.”