HS:n varhaisjakelussa on ollut häiriöitä – Postin mukaan syynä ovat vaikeudet sairauspoissaolojen sijaistamisessa

Päivän lehti 3.10.2017

HS:n varhaisjakelussa on ollut häiriöitä – Postin mukaan syynä ovat vaikeudet sairauspoissaolojen sijaistamise

painetun lehden jakelussa pääkaupunkiseudulla on ollut viime päivinä tavallista enemmän häiriöitä. Lehtiä on kuljetettu viikonlopusta alkaen myöhässä useilla jakelualueilla.Maanantaina lehtiä jaettiin vielä aamukahdeksan jälkeen muun muassa Kulosaaren, Munkkivuoren, Vallilan ja Käpylän alueilla.Varhaisjakelua hoitavan Postin mukaan häiriön syynä ovat vaikeudet sairauspoissaolojen sijaistamisessa. Sanomalehdenjakajien työehtoja koskeva kiistely viime viikkoina on saattanut vaikuttaa muun muassa jakajien ylityöhalukkuuteen.ryhtynyt toimiin tilanteen vakauttamiseksi. Uusia jakajia on saatu rekrytoitua, ja lisää työvoimaa luvataan palkata tarpeen mukaan. Työehtokiista osapuolten kesken on sekin sovittu.Helsingin Sanomat pahoittelee tilaajilleen aiheutuvaa harmia. Jakeluhäiriöiden jatkuessa HS järjestää erillisiä lehtien noutopisteitä pääkaupunkiseudulle. Laajoissa ongelmatilanteissa myös HS:n digitaalinen näköislehti avataan lukijoille maksutta.