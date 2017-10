Tällainen olisi itsenäinen Katalonia verrattuna Suomeen: Suomi on vauraampi, mutta Katalonia päihittäisi Suomen väkiluvussa, urheilussa ja matkailussa

Päivän lehti 3.10.2017

Tällainen olisi itsenäinen Katalonia verrattuna Suomeen: Suomi on vauraampi, mutta Katalonia päihittäisi Suome

Itsenäinen

Katalonia

Katalonia on vielä kaukana. Ajatusleikkiä voi silti harrastaa: millainen olisi Katalonia verrattuna Suomeen ja Espanjaan ilman Kataloniaa?Katalonia on yksi Espanjan vauraimmista alueista. Sen bruttokansantuote on lähes viidennes koko Espanjan bruttokansantuotteesta. Katalonia tuottaa neljänneksen Espanjan viennistä.Bruttokansantuotteella mitattuna Suomi on kuitenkin selvästi Kataloniaa vauraampi.Katalonian työttömyysprosentti on 13. Eurostatin mukaan Suomen työttömyysprosentti oli elokuussa 8,7 ja Espanjan 17.Katalonialaisten mielestä ongelma on, että alueella ei ole itsenäistä päätösvaltaa talousasioissa eikä verotusoikeutta. Espanjan itsehallintoalueista esimerkiksi Baskimaalla on verotusoikeus.Kataloniasta tulee 21 prosenttia Espanjan verotuloista, mikä on paljon enemmän kuin Katalonia saa takaisin keskushallinnolta.päihittää vertailussa Suomen ainakin urheilussa ja matkailussa.Katalonian ylpeys on FC Barcelona, yksi maailman parhaista jalkapallon seurajoukkueista. Seura on tukenut itsenäisyysäänestystä mutta ei ole ottanut kantaa itsenäisyyteen.Suomen jalkapallomaajoukkueella olisi todennäköisesti vaikeuksia Katalonian maajoukkuetta vastaan.Espanjan parhaista urheilijoista iso osa on katalaaneja. Rion olympialaisissa Espanjan yhteensä 45 mitalistista 13 oli katalonialaisia.Kataloniaan matkusti viime vuonna 18 miljoonaa ulkomaista turistia, Suomeen alle kahdeksan miljoonaa.Katalonian aluehallinnon mukaan Kataloniassa on 22 prosenttia kaikista Espanjan matkailun yöpymispaikoista. Barcelonassa on Euroopan kaupungeista kuudenneksi eniten matkailijoiden yöpymisiä.

Espanja

Katalonialaisia on kaksi miljoonaa enemmän kuin suomalaisia, mutta Suomi on pinta-alaltaan yli kymmenen kertaa Kataloniaa suurempi.Sekä Suomessa että Kataloniassa on kaksi virallista kieltä.on EU:n jäsen kuten Suomikin ja sen lisäksi sotilasliitto Naton jäsen. Katalonialla ei ole omaa puolustusta eikä ulkopolitiikkaa.Itsenäistyneen Katalonian pitäisi hakea EU:n jäseneksi. Jäsenyysneuvottelut ovat pitkä prosessi, ja kaikkien jäsenmaiden, myös Espanjan, pitäisi hyväksyä jäsenyys.EU:n ulkopuolella Katalonian kauppa EU:n ja muiden valtioiden kanssa todennäköisesti vaikeutuisi. Tuontituotteet kallistuisivat. Katalonia saisi myös ulkomaista lainarahaa nykyistä kalliimmalla.