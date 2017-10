Päivän lehti 3.10.2017

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Amerikkalainen jalkapallo

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Tennis

Rahapelit

TV-urheilu

: Miami–New Orleans 0–20, Atlanta–Buffalo 17–23, New England–Carolina 30–33, Cleveland–Cincinnati 7–31, Minnesota–Detroit 7–14, New York Jets–Jacksonville 23–20, Dallas–L.A. Rams 30–35, Baltimore–Pittsburgh 9–26, Houston–Tennessee 57–14, Tampa Bay–New York Giants 25–23, L.A. Chargers–Philadelphia 24–26, Denver–Oakland 16–10, Arizona–San Francisco 18–15, Seattle–Indianapolis 46–18.Lopputulokset, 72/72 reikää, par 72:271 lyöntiä (17 lyöntiä alle parin): Brooke Henderson Kanada 65+70+67+69,276 (–12): Jing Yan Kiina 70+66+69+71,277 (–11): Park Hee-young Etelä-Korea 69+70+69+69,278 (–10): Jennifer Song USA 72+69+69+68,279 (–9): Su Oh Australia 69+70+69+71, Beatriz Recari Espanja 67+70+70+72, Belen Mozo Espanja 66+64+71+78.Turnaus ratkesi vasta maanantaina, koska kova tuuli keskeytti pelaamisen sunnuntaina.Torino–Verona 2–2, Spal–Crotone 1–1, Lazio–Sassuolo 6–1, Chievo–Fiorentina 2–1 (C: Perparim Hetemaj pelasi 90 min), Benevento–Inter 1–2, Napoli–Cagliari 3–0, AC Milan–AS Roma 0–2,Admiral–Avtomobilist 2–4 (2–1, 0–1, 0–2) Salavat–Jugra vl. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1). S: Joonas Kemppainen 0+1, Teemu Hartikainen 0+1.Neftehimik–Barys 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)Bonn, Saksa–Joensuun Kataja 85–81 (43–35)Bonn Mestarien liigan lohkovaiheeseen kahden ottelun yhteistuloksella 175–151, Kataja Fiba Europe Cupiin.Turkin Superliiga:Afyon Bld. Yüntas–Halkbank 3–1 (12–25, 25–22, 25–23, 25–20), A: Olli-Pekka Ojansivu 12 pistettä/tehot +4.Maliye Piyango–Arkas Spor 0–3 (18–25, 23–25, 20–25), M: Antti Siltala 7.Puolan PlusLiiga:Resovia–Dafi Spolem Kielce 3–0 (25–20, 25–16, 25–22), R: Elvis Krastins piipahti kertaalleen kentällä.Indykpol AZS Olsztyn–Szczecin 3–1 (25–22, 25–18, 20–25 25–20), S: passari Eemi Tervaportti pelasi koko ottelun.Venäjän Superliiga:Dinamo Leningrad Oblast–Kuzbass Kemerovo 2–3 (25–19, 25–22, 22–25, 23–25, 6–15), K: libero Lauri Kerminen, valmentaja Tuomas Sammelvuo.Nelinpelin 1. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Tomas Berdych Tshekki/Nenad Zimonjic Serbia 6–3, 7–5. Kontinen/Peers kohtaa puolivälierissä parin Rohan Bopanna Intia/Pablo Cuevas Uruguay.Sunnuntai 1. 10. Vakio Grand PrixOikea rivi:2X1 21X X2X 111 1X2 1X2Voitonjako:17 oikein 4 kpl voitto-osuus 14 402,80 euroa.16 oikein voitto-osuus 1 200,20 e.15 oikein voitto-osuus 120,70 e.14 oikein voitto-osuus 26,70 e.MiniVakio:7 oikein 24 kpl voitto-osuus 278,30 e.Maanantai 2. 10.Oikeat numerot: 1, 5, 7, 9, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 47, 53, 54, 56, 58, 61, 66, 67, 68.Kunkkunumero: 9Oikeat numerot: 3, 4, 5, 10, 12, 13, 17, 22, 26, 30, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 60, 61, 65.Kunkkunumero: 36Oikeat numerot: 6, 8, 11, 18, 19, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 44, 47, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69Kunkkunumero: 6719.00 Ravit: Toto5, Joensuu21.00 CHL: Nottingham-TPS07.30-18.00 Tennis: ATP 500, Peking19.00 CHL: JYP-Neman Grodno06.00-14.00 Tennis: ATP 500, Tokio20.30 CHL: Krakova-HIFK16.00 Pyöräily: Tre Valli Varesine17.30 Mäkihypyn kesä-GP: Klingenthal20.00 Snooker: European Masters14.00 Snooker: European Masters21.00 World Grand Prix of Darts18.30 KHL: Jokerit-Torpedo